S'oblida de la judicialització del procés i l'Operació Catalunya

Rafael Catalá va internvenir en una comissió al Congreso per explicar les actuacions de la Fiscalia Anticorrupció en el cas Lezo. La justícia espanyola torna a estar en el punt de mira per la seva falta de separació de poders amb l'òrgan executiu. Si en el procés català n0hem vist molts exemples, no ha estat fins que que transcendís que el fiscal en cap de l'organisme, Manuel Moix, havia intentat impedir les escoltes a alguns investigats, així com un dels registres en un immoble d'Ignacio González.

El ministre de justícia ha de desmentir la seva influència al poder judicial

Per al ministre de Justícia, totes aquestes informacions són un "joc de confusions", "rumors" i fins i tot "falsedats" que només interessa als qui desitgen desprestigiar les institucions. "Menteixen amb mala fe, de manera injustificable". El ministre de Justícia ha volgut recalcar, per acabar, que ell "no ha interferit ni interferirà en una investigació judicial".

S'oblida de l'Operació Catalunya

Català s'ha oblidat de l'Operació Catalunya on es va evidenciar una manca de separació de poders entre el poder executiu (el Gobierno) i el poder judicial. De fet, tal com és conegut, l'operació impulsada pel Govern del Regne d'Espanya tenia per objectiu frenar el procés independentista català. L'operació consistia a investigar i recopilar informació de polítics favorables a la independència de Catalunya sense cap autorització judicial. Per a fer-ho, s'utilitzaven dues vies: a través d'una unitat especial i secreta del Cos Nacional de Policia del Regne d'Espanya, depenent del Ministeri de l'Interior, i també mitjançant l'ambaixada espanyola a Andorra, dependent del Ministeri d'Afers Exteriors.

La judicialització del procés

Davant la manca de recursos polítics davant el procés català, el Gobierno també ha deixat en mans del poder judicial de l'Estat la confrontació del problema. És més, en diferents ocasions, polítics del PP s'han avançat a les sentències judicials donant per fet que es condemnarien els polítics responsables de tirar endavant el procés.

