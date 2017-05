Última actualització Dijous, 11 de maig de 2017 11:15 h

Torna l'ombra de les pressions espanyoles al país africà

El Marroc torna a estar en el punt de mira per culpa de les possibles pressions espanyoles per evitar que es relacioni de manera bilateral amb Catalunya. Si ara fa un parell de setmanes el Govern anul·lava una visita encapçalada pel mateix Carles Puigdemont a Rabat després de transcendir que cap autoritat el rebria, ara el país africà ha suspès "misteriosament" un partit amistós contra la selecció catalana de futbol.

Carles Puigdemont tenia prevista una visita comercial del 7 al 9 de maig al Marroc. Una visita que es va suspendre perquè cap autoritat havia de rebre el President. Un fet que el govern va associar directament a les pressions del ministeri d'exteriors al país africà per evitar que fes cap acció bilateral amb Catalunya.

Només un parell de setmanes després, un nou indici d'aquestes males arts del Gobierno tornen a estar a la palestra. I és que la Federació Catalana de Futbol ha emès un comunicat on explica que on explica que la Federació de Futbol del Marroc ha suspès el partit amistós entre les dues seleccions amateurs d'avui dimecres a Can Peixauet, per "no poder presentar una selecció prou competitiva".

Malgrat que el president de la Lliga Nacional de Futbol Amateur Marroquí, Jamal Snoussi, s'hagi "disculpat personalment per aquest contratemps", segons explica la FCF, el fet que el partit s'hagi cancel·lat a la vigília i amb una raó de tan poc pes fa pensar, altre cop, que les pressions espanyoles hi han tingut molt a veure.

