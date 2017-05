Última actualització Dijous, 11 de maig de 2017 12:15 h

El president fa el seu discurs en català i deixa caure indirectes al ministre

La inauguració del nou saló de l'automòbil, l''Automobile Barcelona', ha servit per destacar el protagonisme innovador de Fira de Barcelona al combinar la capitalitat del Mobile World Congress Barcelona amb un dels salons més clàssics que es celebra a la capital catalana i que està a punt, en la pròxima edició de 2019, de complir el seu primer centenari. El president Carles Puigdemont ha subratllat l'encert d'aquest ''maridatge'' entre la indústria de l'automòbil i el nou 'Automobile Barcelona', que ha obert les seves portes aquest dijous 11 de maig amb la celebració del congrés professional 'Connected Hub'. Aquest congrés acollirà a 90 empreses, 30 firmes de cotxes, 108 ponents i més de 2.000 persones inscrites a les jornades. Puigdemont ha plantejat que el gran repte és que aquesta innovació arribi a tota la societat i s'eviti una ''bretxa social''.

Les perles indepes

El discurs del President ha ballat entre dues aigües: per una banda, amb el clàssic to institucional que mereix un acte d'inauguració com el que s'esdevenia avui a la Fira de Barcelona i, per l'altra, ha deixat caure un seguit de perles independentistes que segur que no han caigut gens bé tant a la bancada de representació del Gobierno com a la de l'alcaldia i els comuns.

Cita a la Mancomunitat Catalana

Puigdemont ha tirat d'història per recordar que el Saló de l'Automòbil de Barcelona "va néixer més o menys amb la Mancomunitat de Catalunya". La Mancomunitat de Catalunya va ser una institució activa entre 1914 i 1923/1925 que agrupà les quatre diputacions catalanes: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida i va adquirir una gran importància política: representava el primer reconeixement per part de l'estat espanyol de la personalitat i de la unitat territorial de Catalunya des del 1714.

Catalunya com a subjecte polític únic

Puigdemont també s'ha referit al Principat, durant el seu discurs, com un subjecte polític únic. També, en clau de futur, parlava de Catalunya com un nou Estat: "Volem una Catalunya equitativa, amb accés a una mobilitat per a tots".