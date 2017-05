Risto Mejide 's'embutxaca' 233.420€ dels barcelonins gràcies al seu amic Collboni

Última actualització Dijous, 11 de maig de 2017 13:20 h

Caixacobri primera part: La campanya antiviolència

L'empresa After Share SL de la qual n'és propietari l'amic del segon tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni, Risto Mejide, va guanyar el concurs públic per dur a terme una campanya antiviolència de l'Ajuntament de Barcelona. En aquella ocasió, es va convocar a l'octubre del 2016 i s'hi van presentar 12 empreses candidates. L'empresa de Risto va arrasar amb 55 punts dels 60. La segona va quedar amb 40 punts. El contracte es va fer efectiu el 17 de novembre del 2016 i va significar una aportació a l'empresa del presentador de 123.420,00 € amb IVA. Des de l'Ajuntament no es va anunciar ni publicitar que era l'empresa de Mejide la responsable.







Caixacobri segona part: Foment de la lectura

Jaume Collboni també va entregar al seu bon amic Risto Mejide la campanya de comunicació de " Foment de la Lectura " que impulsa l'ICUB. Tal com publica el portal de transparència de la Generalitat, finalment la guanyadora ha tornat a ser After Share SL. Ara, i durant els pròxims mesos, tindrà un pressupost d'uns 110.000 euros amb IVA per a dur a terme el plantejament i l'estratègia de comunicació, la conceptualització, la creativitat i la producció de la campanya de comunicació "Foment de la Lectura" de l'any 2017 a la ciutat de Barcelona.

Caixacobri preàmbul: Eleccions municipals del PSC

After Share SL va portar la campanya del PSC a les eleccions municipals de Barcelona del 2015, on l'alcaldable era el mateix Jaume Collboni. El PSC va passar d'11 regidors a 4. Tot i això, el vincle de Mejide amb els socialistes s'ha mantingut tal com es pot comprovar.