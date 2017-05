Barcelona retrà homenatge a Leila Khaled, del Front Popular per a l'Alliberament de Palestina

Última actualització Dijous, 11 de maig de 2017 16:30 h

És considerada la primera dona segrestadora d'avions de la història

Lila Khaled, icona de la lluita palestina i símbol del Front Popular per a l'Alliberament de Palestina, moviment antisionista i una organització militar d'alliberament nacional fundat el 1967 en suport de la independència de Palestina, és la convidada estrella de la tercera Fira Literal que se celebrarà a la capital catalana els dies 12 i 14 de maig.

La trobada, que serveix per reunir editorials i llibreries amb autors i lectors, se celebrarà al complex de Fabra i Coats, a Sant Andreu del Palomar, defineix la seva proposta en "canviar la societat de dalt a baix" i convida la palestina Khaled, famosa durant els anys 70 per haver participat en el segrest de dos vols, TWA 840 i el Al 219, l'any 1969 i 1970 respectivament, per oferir una conferència sota el títol de 'La Revolució significa vida'. La palestina, coneguda per ser la primera dona segrestadora d'avions, haurà de fer front a l'oposició de la seva presència d'entitats com la Plataforma Ciutadana per a la Recuperació i Preservació de la Dignitat i el Bon Govern de la Ciutat Comtal, conegut també com el 'Moviment Popular contra les polítiques d'Ada Colau', que reuneix el suport de 2.392 adscripcions de barcelonins i que denuncia i "rebutja" la presencia "d'una terrorista consumada" en aquesta convocatòria ciutadana, amb el benentès que "és contradictori barrejar els conceptes de "Revolució" (en aquest cas "Terrorisme") amb el de "Vida" que dóna títol a la jornada esmentada". La plataforma considera que la jornada "suposa la legitimació de la violència contra civils innocents i desarmats, justament com a forma de revolució".



El moviment contra Colau denuncia que la Fira Literal rep una subvenció municipal de l'Ajuntament de Barcelona i té el suport de l’actual equip de govern, molt proper a diversos moviments antisistema i posicionaments oberts a favor de Palestina i antiisraelians.