Puigdemont posa en escac l'Estat, l'única manera d'evitar el referèndum setembre és que pactin una data

Última actualització Dijous, 11 de maig de 2017 20:15 h

El president avisa que la votació serà setembre

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Les amenaces de l'exministre d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, no han fet canviar ni un mil·límetre la posició del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Si l'interès de l'exministre era provocar algun canvi en la direcció del Govern tant ell com l'actual Gobierno s'han trobat amb un missatge d'encara més determinació del president.

Carles Puigdemont Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes csino, margallo, puigdemont, referèndum

Per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'Estat només té una manera d'evitar que aquest setembre hi hagi referèndum sobre la independència: que pactin una data. En un dinar organitzat per l'entitat Sobirania i Justícia, el cap del Govern ha afirmat que l'única via del govern espanyol és "dialogar i pactar una altra data". A més, Puigdemont ha opinat que la clau del referèndum serà la participació, i ha afegit que, fins i tot, aquest factor serà més determinant que no pas si la consulta és pactada o no. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha sentenciat que un referèndum acordat però amb una participació del 15% "no seria vàlid", ja que no serviria per interpretar el "desig del poble". En canvi, segons Puigdemont, un referèndum no acordat però amb una participació substantiva sí que seria suficient.

Notícies relacionades