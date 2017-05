El PP comença la campanya per espanyolitzar l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització Divendres, 12 de maig de 2017 05:00 h

S'agafa a una enquesta telemàtica per defensar que els barcelonins volen un consistori català i espanyol

De la mateixa manera que ho ha aconseguit Ciutadans a l’Hospitalet i Esplugues de Llobregat, municipis que hauran d'incloure el castellà als senyals de trànsit de les ciutats amb data límit del 31 de desembre del 2018, el Partit Popular ha sortit a escena per espanyolitzar ara l'Ajuntament de Barcelona. Els populars, que comptarien amb el suport de la força taronja, reclamaran al consistori que s'adreci als ciutadans en català i castellà.

En les setmanes vinents el Partit Popular començarà a treballar una iniciativa en les comissions de l'Ajuntament de Barcelona perquè el consistori s'adreci als ciutadans en català i en castellà en totes les seves notificacions, una nova jugada del partit que va amenaçar en "espanyolitzar els nens catalans" per boca de l'exMinistre d'Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert.

Els populars afirmen que els barcelonins "han de decidir en llibertat" en quin idioma es volen relacionar amb el consistori i denuncia que "no pot ser" que l'ajuntament sigui bilingüe només "per cobrar multes o per pagar impostos". Segons el líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, aquesta proclama comptaria amb el suport del 93,7% dels barcelonins -una xifra que s'extreu d'una enquesta que el partit va realitzar a finals d'abril a 400 persones de forma telefònica-. El germà del ministre que va conspirar amb l'excap d'Antifrau, Daniel de Alfonso, per inventar-se informes en contra dels líders independentistes amb el famós "el fiscal te lo afina", demana a l'ajuntament de la capital catalana que rectifiqui les polítiques "equivocades" que "neguen la realitat plural i bilingüe de Barcelona".

