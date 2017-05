La trama corrupta del CCB segueix esquitxant el PSC de Sant Adrià de Besòs

Última actualització Divendres, 12 de maig de 2017 10:00 h

Ara imputen l'actual alcalde, Joan Callau

La trama corrupta al CCB té l'ombra molt llarga. directe!cat n'ha fet un seguiment amb els últims episodis. Ara, la Fsicalia a pres l'accelerador a Sant Adrià del Besos i ha demanat "els expedients on hagin estat atorgades concessions administratives en relació amb la finca objecte d'actuacions". Estem parlant de la cessió a l'empresa Gimesport SA per a la gestió d'una macrodiscoteca que ja no existeix.

A més, el poder judicial demana que la secretaria municipal aporti "l'organigrama dels departaments municipals encarregats de la concessió de llicències urbanístiques entre 2007 i 2017, així com el nom dels inspectors municipals d'obres" segons informa Crónica Global.

Falta de permisos, una concessió plena de tripijocs

La instal·lació de la carpa (Carpes Ghoa Beach Club) a la zona coneguda com a Marina-Besòs "requeria l'obtenció del permís mediambiental i la de llicència urbanística" segons el fiscal que investiga el cas sota la instrucció del jutge número 2 de Badalona. A més, requeria l canvi d'usos que pensava desenvolupar-se en aquesta finca objecte d'actuacions, sent de destacar que l'activitat de discoteca era incompatible amb aquells terrenys de titularitat pública" on hi havia unes piscines comunitàries.

Tot apunta a l'alcalde del PSC

La Fiscalia acota les seves investigacions a l'exalcalde del PSC de Sant Adrià del Besòs i ara imputat, Joan Callau, que considera presumpte autor dels delictes de prevaricació i tràfic d'influències per haver afavorit el funcionament il·legal d'aquesta discoteca en un espai privilegiat de la ciutat.

L'alcalde, imputat

Joan Callau va ser el substitut de l'imputat i exalcalde Jesús Maria Canga, en aquell moment número quatre de la llista que el PSC va presentar l'any 2011 a les eleccions municipals. Des de fa dos anys, el jutge que instrueix el cas investiga per prevaricació a qui va ser alcalde en el moment en què es van produir els fets (anys 2008-13), Jesús Canga. Ara, i després dels últims informe policials incorporats a la causa, la fiscalia demana que s'ampliï aquesta imputació a qui llavors va ser regidor d'urbanisme i actual alcalde, Joan Callau.

Un cau de males praxis del PSC al CCB

Tal com Més Economia ha informat durant els darrers dies, l'informe de la Sindicatura de Comptes del gener passat posa de manifest tot tipus de males pràctiques al CCB, i a diversos organismes vinculats a l'administració comarcal, entre 2005 i 2011. Durant aquest període, l'entitat va ser presidida pels socialistes Joan Carles Mas Bassa (2003-2011) i Jesús Maria Canga (2011). El text revela vendes de terrenys per sota del preu del mercat, obres realitzades sense finançament o irregularitats en els sous dels treballadors. La Sindicatura ja ha traslladat l'informe a Fiscalia, ja que veu possibles fets perseguibles en les actuacions de dues de les entitats participades pel CCB, la Fundació Pisos de Lloguer i Marina Badalona.

