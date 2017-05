Josep Garganté deixa la regidoria de la CUP a Barcelona

L’organització anunciarà properament el nom de la persona que, juntament amb Maria José Lecha i Maria Rovira, serà la propera regidora de l’organització.

En el moment de ser escollit regidor, Josep Garganté va demanar a l’organització poder seguir treballant com a conductor d’autobús de manera parcial, la seva feina habitual. També va indicar la voluntat de limitar a mitja legislatura la seva presència a l’Ajuntament. Així, Garganté assistirà al seu darrer ple municipal com a regidor el proper 26 de maig i seguirà sent membre del Consell d’Administració de TMB. Aquesta decisió, per tant, no té res a veure amb les diferents polèmiques que s'ha vist implicat el regidor ni pel seu contundent to als plens i a les xarxes.