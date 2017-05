Un veterà d'ERC pronostica on acabarà David Pérez del PSC

Última actualització Divendres, 12 de maig de 2017 12:05 h

El socialista va provocar aprofitant l'exhumació cossos

David Pérez, des del 2015 secretari segon del Parlament de Catalunya, va tenir el valor d'afirmar ahir que "aquí no s'han obert fosses perquè demostraria que són gent d'Espanya que van defensar Catalunya". Pérez, que es defineix a si mateix com "padre y socialista", va incendiar les xarxes i va despertar tot tipus de comentaris, cap de positiu. Això sí, un veterà d'Esquerra Republicana va pronosticar el futur polític de Pérez, segurament amb gran encert.

Josep Huguet, qui va ser conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya de 2006 a 2010 i conseller de Comerç, Turisme i Consum de 2004 a 2006, ha fet un pronòstic d'on acabarà la seva carrera política David Pérez. El republicà, que ara es dedica al sector privat, etziba: "Quan es produeixi la implosió del PSC definitiva, Pérez serà dels que trobarà refugi a Ciudadanos. I sinó, al temps".

Val a dir que pel perfil nacionalista espanyol de Pérez, no és un pronòstic esbojarrat. Només cal veure el seu perfil de Twitter, la seva descripció i els articles que hi penja.



No seria el primer cas, el setembre del 2015 dos regidors del PSC de Sant Vicenç dels Horts van abandonar el partit i per passar-se a Ciudadanos per la "indefinició dels socialistes sobre el 9N" i també a finals d'aquell mateix any, a escala espanyola, l'exministra socialista Cristina Garmendia va participar en la campanya de Ciudadanos així com l'exministre Asunción València.



Quan es produeixi la implosió del PSC definitiva, Pérez serà dels que trobarà refugi a Ciudadanos.

I sinó, al temps — Josep Huguet (@Josep_Huguet) 12 de maig de 2017

