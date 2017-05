El 'Català de l'any' perd l'encant

Última actualització Divendres, 12 de maig de 2017 18:30 h

El Periódico fa front a una de les edicions menys mediàtiques

El diari El Periódico viu un dels moments més delicats de la seva història, posicionat com un dels mitjans més bel·ligerants contra el procés català el diari d'Enric Hernández no només ha de fer front a un deute, que sumat a la del grup Zeta, ronda els 100 milions d'euros, sinó que també a la soledat de no comptar amb el suport institucional de la famosa edició anual del 'Català de l'any'.



La situació d'El Periódico és molt complexa, tant que només una aposta econòmica i regeneradora podria salvar els comptes i la imatge del diari. El pitjor del panorama actual és que el mitjà es troba lligat de mans i peus, ja que l'únic interès manifest per poder fer possible aquest canvi de tendència és l'aposta de Jaume Roures amb Mediapro per rescatar econòmicament el diari i canviar la línia editorial. Un moviment que ara per ara no és possible per dues raons, la condició de Mediapro és una rebaixa dels deures pendents, i la segona és la pugna política des de Madrid perquè el diari segueixi el to agressiu contra el procés, un fet, aquest últim, que impedeix que Roures pugui apoderar-se del mitjà.

El 'Català de l'any' sense encant





La greu situació del diari i el seu discurs de confrontació ha motivat que aquest any la campanya pel 'Català de l'any' tampoc compti amb la presència destacada de la Generalitat de Catalunya, un fet que dotava de més força mediàtica la iniciativa privada de nomenar el ciutadà més destacat del país. Els fets que el diari que treballi contra els interessos del dret a decidir del poble de Catalunya, arrossegui uns deutes gegants i amb el menysteniment constant dels drets dels treballadors han fet perdre l'encant d'un dels premis més destacats del món mediàtic català. Amb l 'ajornament de l'edició d'enguany El Periódico constata el seu fracàs editorial en favor de l'unionisme. La gala, prevista per dimarts vinent, ha estat suspesa per la convocatòria de vaga de cinc dies anunciada pel comitè d'empresa, del 15 al 19 d'aquest mes, que lluita per evitar una rebaixa del 20% dels salaris dels treballadors.La greu situació del diari i el seu discurs de confrontació ha motivat que aquest any la campanya pel 'Català de l'any' tampoc compti amb la presència destacada de la Generalitat de Catalunya, un fet que dotava de més força mediàtica la iniciativa privada de nomenar el ciutadà més destacat del país. Els fets que el diari que treballi contra els interessos del dret a decidir del poble de Catalunya, arrossegui uns deutes gegants i amb el menysteniment constant dels drets dels treballadors han fet perdre l'encant d'un dels premis més destacats del món mediàtic català.

