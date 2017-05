Domènech menysprea la proposta de la CUP per l'òrgan de coordinació del referèndum

Última actualització Divendres, 12 de maig de 2017 17:10 h

El coordinador general d'Un País en Comú reivindica el Pacte Nacional pel Referèndum com l'"instrument de construcció de majories"

ACN Barcelona .- El coordinador general d'Un País en Comú, Xavier Domènech, ha descartat que els comuns se sumin a un òrgan de coordinació pel referèndum que va reclamar la CUP en una conferència política aquest dimecres, i que ERC ja ha avalat, després que l'ANC ho plantegés fa dues setmanes. En una roda de premsa després de la reunió amb la delegació dels Verds Europeus, aquest divendres al migdia, Domènech ha reivindicat el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) com l'únic "instrument de construcció de majories que interpel·la la majoria de la població de Catalunya". Segons ha insistit el líder d'En Comú Podem al Congrés, l'òrgan que coordina Joan Ignasi Elena "no és un pacte de Govern ni un full de ruta", sinó que és l'eina que dóna la "força i legitimitat" per seguir treballant a nivell estatal, internacional i també a Catalunya.

Domènech ha insistit, en una conversa amb els periodistes, que els comuns reivindiquen i avalen la tasca del PNR, però que no troben sentit en la creació d'aquest nou òrgan de coordinació, que de moment ja té l'aval de la CUP i ERC. El coordinador general d'Un País en Comú ha reiterat que el Pacte pel Referèndum no es pot tancar així com així, ja que el treball que fan les majories de Catalunya no pot ser "un expedient que es pugui tancar en quatre mesos".

En aquesta línia, Domènech ha apuntat que avançar cap al dret a decidir comporta un "treball conjunt que impliqui la majoria de forces" del país. I, per fer això, el portaveu dels comuns considera que "l'instrument ja existeix, i es diu Pacte pel Referèndum". Per tot això, Domènech ha conclòs que "substituir un instrument que ens agrupa a tots per un altre que només agrupa els qui conformen el pacte de Govern no és bo pel país".

