[Vídeo] Polèmica masclista en la segona edició del Desconcert d'iCat

Última actualització Divendres, 12 de maig de 2017 19:50 h

L'actuació Manel vs. P.A.W.N Gang canta "posant les viejas a quatre potes" o "si no la poso a quatre la poso a dues"

Lamentable episodi durant la segona edició del Desconcert d'iCat, durant l'actuació compartida entre Manel i P.A.W.N Gang els rapers titllen de "puta" a les dones i presumeixen de posar "les viejas a quatre potes" o "si no la poso a quatre la poso a dues", unes expressions masclistes que embruten l'acte i qüestiona els valors de la ràdio musical.

Ei @iCatpuntcat, mola molt fer un concert cantant "posant les viejas a quatre potes" o "si no la poso a quatre la poso a dos" pic.twitter.com/EUVxmtXynD — RevistaMirall.com (@revista_mirall) 12 de maig de 2017

ICat, que es defineix com una ràdio musical amb l'objectiu de promoure el consum cultural, s'hauria de preguntar quina mena de cultura promou després que durant la segona edició del Desconcert s'hagin pogut sentir expressions masclistes que redueixen la dona a un simple objecte sexual. A l'escenari, ple d'homes, els dos grups musicals, Manel i P.A.W.N Gang, escenifiquen una mena de batalla musical del tot desafortunada posant en la diana al sexe femení.Malgrat que l'iCat defineix com un "èxit" i una "festassa" la segona edició del Desconcert , el cert és que l'episodi lamentable mereix algun tipus de comunicat en contra d'aquest tipus d'expressions. Com a mitjà públic i promotor del consum cultural, la imatge de l'iCat és deplorable després que hagi permés que es titlli de "putes" a les dones i es presumeixi de posar "les viejas a quatre potes" o "si no la poso a quatre la poso a dues". L'actuació, de 8 minuts, segueix penjada al web de la CCMA