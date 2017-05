Última actualització Dissabte, 13 de maig de 2017 10:20 h

Presenta el seu llibre: "Hablar de todo y no saber de nada"

Joan López Alegre, un dels tertulians ultres espanyols que es passeja pels mitjans públics catalans, que acaba de publicar el llibre "Hablar de todo y no saber de nada" i es queixa que les tertúlies no estan ben pagades. D'altra banda, però, al seu llibre reconeix que els tertulians sovint no tenen ni idea del que parlen i es documenten sobre la marxa.

El programa El Suplement de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan López Alegre que ha anat a presentar el seu últim llibre "Hablar de todo y no saber de nada" i li ha sortit el tir per la culata.

L'unionista dedica 30 hores setmanals a fer de tertulià. Però ha reconegut que "moltes vegades he hagut de parlar de coses que no tinc ni idea". A més, al seu llibre explica que "el tertulià d'avui ho té més fàcil, amb el telèfon mòbil a la mà et documentes sobre la marxa per dir quatre vaguetats que dites amb convicció sembla que te les sàpigues de tota la vida".

2.700 euros mensuals: tertúlies mal pagades

López Alegre diu que no podria viure només de fer tertulià perquè estan mal pagades: "CatRàdio paga 90 euros per una hora i TV3 i RAC1 125 euros per hora i mitja". Pel tertulià no és suficient perquè "jo vinc de Mataró, pago benzina i peatge, i pago pàrquing si no hi trobo on deixar el cotxe".

Si tenim en compte que fa una mitjana de 30 hores setmanals, estaria cobrant aproximadament uns 2.700 euros bruts mensuals només per fer de tertulià. López Alegre, a més, reconeix que és un suplement a la seva tasca laboral diària a la seva empresa de comunicació.