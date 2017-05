L'insultant xifra que es gastarà l'Estat per celebrar el Día de Las Fuerzas Armadas fora de Madrid

Última actualització Dissabte, 13 de maig de 2017 19:00 h

350.000 euros i un augment del 157% respecte l'any passat

7 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La casa per la finestra. L'Estat espanyol invertirà un 157% més en celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. L'increment es deu a l'aument d'activitats i també el fet de celebrar l'acte principal a Guadalajara. El peoper 27 de maig no hi faltaran la desfilada aèria i terrestre amb carros de combat i més de 350 activitats repartides arreu de l'Estat.

Nuestra misión, tu libertad



Aquest any, sense especificar-ne els motius, l'Estat espanyol vol fer tota una demostració de força i no ha escatimat recursos en el Día de Las Fuerzas Armadas. Hi participaran aproximadament 2.500 militars i 160 vehicles, entre els quals es troben carros de combat. També hi haurà una important exhibició aèria amb aeronaus i helicòpters dels dos Exèrcits i l'Armada. Els Reis presidiran els actes centrals de Guadalajara, un fet que ha incrementat el cost de l'operació subtancialment. El lema de la desfilada serà 'Nuestra misión, tu libertad'. Aquest eslògan fa referència a un dels missatges que més destaca la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, incidint en que les Forces Armades contribueixen al fet que els espanyols puguin viure en seguretat i llibertat.

El 27 de maig, els actes de Guadalajara començaran amb un hissada de l'estanquera seguit per un homenatge als que van donar la vida per Espanya.

Notícies relacionades