El Partit Demòcrata celebra la primera conferència ideològica amb una conversa entre Puigdemont i Mas

ACN Barcelona .- El Partit Demòcrata (PDeCAT) ha celebrat aquest dissabte al matí la seva primera conferència ideològica. En un acte que ha omplert el Teatre Victòria, amb 1.200 persones i la plana major del partit, consellers inclosos, els exconvergents s'han conjurat perquè l'eventual Estat català ajudi a formar una millor Unió Europea. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del partit, Artur Mas, han mantingut un diàleg dalt de l'escenari on han intercanviat opinions sobre com ha de ser la Catalunya del futur. El cap de l'executiu ha constatat l'allunyament actual de la idea fundacional d'Europa, i ha assegurat que els catalans poden "fer contribucions" perquè el projecte europeu sigui millor. En aquest sentit, Puigdemont ha afegit que els països fets "de baix a dalt" tenen "antídots" per crear les bases fundacionals d'una "nova Europa", i ha reiterat que Catalunya pot "fer una contribució qualitativa molt important".

Al seu torn, Mas ha destacat el "colideratge" i "coresponsabilitat" del món associatiu català, l'àmbit públic i privat, que han permès la construcció de Catalunya. L'expresident de la Generalitat ha advertit que, en ple discurs sobre la independència, no es pot caure en "l'error de l'estatalització catalana". "No ens cal un Estat per estatalitzar-ho tot", i ha reclamat que Catalunya se segueixi construint a partir de la contribució entre el món associatiu i els sectors públic i privat. Finalment, Mas ha sentenciat que el PDeCAT vol "introduir" en la societat "l'anhel de la mar lliure, un projecte de país que sigui referència per tots els catalans i per més gent".

Els ideals del PDeCAT

La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha valorat els lideratges de Puigdemont i Mas, i ha deixat clar que, en una "cruïlla" on "un món se'n va i un altre arriba", i on hi ha un cert "desordre" abans del "nou ordre", els exconvergents estan "preparats" per afrontar els nous reptes. En aquesta línia, Pascal ha exposat els pilars ideològics del partit, que ha descrit com a liberal, defensor d'una societat que garanteixi oportunitats, i que sigui columna vertebral de Catalunya, humanistes, demòcrates, defensors del dret a decidir, socials i social-liberals i sobiranistes d'un país "més europeu que mai". A més, la coordinadora general ha conclòs que les bases del partit se centren en cinc principis: les persones, una nova relació entre Estat i mercat que reclami "pressupostos públics ambiciosos i salaris dignes", un país emprenedor, amb talent, i que faci emergir una nova classe mitjana treballadora.

