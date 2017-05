Les clavegueres de l'Estat vomiten odi sobre la 'nova musa' independentista espanyola: Manuela Carmena

Última actualització Dissabte, 13 de maig de 2017 16:05 h

La caverna i els unionistes ataquen l'alcaldessa de Madrid per permetre una conferència sobre el referèndum

9 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Carles Puigdemont anirà a Madrid a explicar l'última proposta catalana de diàleg per afrontar el referèndum català. El que el discurs independentista arribi a la capital del regne d'Espanya a una institució municipal ha enrabiat i enervat a la casta unionista i la caverna de manera unànime. Els partits polítics i els principals mitjans de comunicació carreguen contra l'alcaldessa Manuela Carmena sense pietat.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, juntament amb el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, pronunciaran el 22 de maig una conferència des de l'Auditori Caja de Música que cedeix l'Ajuntament de Madrid. Serà el moment en què el Govern plantejarà l'última proposta a l'Estat per negociar el referèndum i la conferència té per títol 'Un referèndum per a Catalunya. Invitació a un acord democràtic'. Finalment s'ha escollit aquest auditori després que el Senat rebutgés acollir la conferència, tal com va demanar el mateix Puigdemont per escrit. La conferència es produirà just després de l'acte que el Pacte Nacional pel Referèndum celebrarà el 19 de maig per posar punt i final a la recollida de signatures a favor d'un referèndum pactat.

La nova mussa independentista

El secretari de Comunicació de Cs, Fernando de Páramo, ha opinat que Podem és "el soci de Convergència i Esquerra" per haver permès la conferència que farà el president de la Generalitat. Podem està "encantat" d'acollir Puigdemont, en referència a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. Així, el dirigent de Cs ha sentenciat que Podem "ja s'ha tret la màscara", i que els ciutadans saben que votar la formació morada "és també votar independència". Preguntat encara per la conferència de Madrid, De Páramo ha reclamat a Puigdemont que "treballi" i deixi de fer "xerrades pel món constantment", i que "doni la cara al Parlament" quan l'oposició li demani explicacions.

Canviar refugiats per independentistes

El portaveu adjunt del PP a l'Ajuntament de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha assegurat amb una piulada avui que l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha canviat la pancarta de 'Welcome refugees' per la de 'Welcome Independentistas' en llogar l'espai de La Caixa de Música al govern independentista. El PSOE de Madrid, d'altra banda, a través de la seva portaveu, Purificación Causapié, que es canviï la ubicació de la conferència per evitar que sembli que l'ajuntament "dóna suport al referèndum".

Odi a Manuela Carmena als mitjans

El Español, El Mundo, l'ABC, Libertad Digital, El País, OKDiario i altres grupuscles mediàtics unionistes han carregat durament contra l'alcaldessa a la qual acusen de "cedir un espai públic" als independentistes o, directament, de "fer caixa amb els sobiranistes". Destaquen el preu que ha costat el lloguer de la sala "3.000 para acojer a Puigdemont". Altres fan especial referència que la capital aculli una conferència sobre un "referèndum il·legal" i altres parlen fins i tot de "desafío de Puigdemont en casa de Carmena".

Notícies relacionades