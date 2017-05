Una mare amb el fill en braços s'encara amb 5 fatxes en un acte de l'ANC... i guanya

ancar vallirana vallirana

14 de maig de 2017, 11.07 h

Els fatxes no tenen raons per a comunicar o dialogar, els raonaments no van amb ells, només volen manar i ordenar el que els dicta el feixisme, per això tan sols poden oferir amenaces i insults. Sembla que els seus progenitors més immediats siguin els neandertals més primaris.