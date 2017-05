L'última posició d'Espanya a Eurovisió fa augmentar la catalanofòbia a les xarxes

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

HUAH HUAH HUAH HUAH !! . . . per a mi, com si es vol sentir ESQUIMAL INUÏT, només una PPobra PPalurda PPaPPanates i PPatosa com tu, Caguetesneses #1 pot dir que "com canti és el que menys importa" . . .









HUAH HUAH HUAH HUAH . . . SI HI HAGUESSIN ENVIAT A LA LOLITA FLORES, QUE TAMBÉ CANTAVA (com una cloïssa passada de data) i TAMBÉ SE SENT ESPANYUOLA . . .









HUh huAH HUh . . . com poden ser tan PPPPPPPPPPalurdus aquesta colla de PPancastellanistes??!! HUAH HUAH HUAH HUA... Llegir més