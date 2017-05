Pisarello s'empesca l'excusa per esborrar els comuns del referèndum i en surt escaldat

Última actualització Dilluns, 15 de maig de 2017 05:00 h

Rep plantofades de Rufián i David Fernández

L'actual Alcalde accidental de Barcelona, l'argentí Gerardo Pisarello, ha fet una piulada on torna a mesclar procés i 3%. El comú sembla que ja ha trobat l'excusa que necessiten els comuns per desconnectar-se definitivament del procés i del referèndum. Això sí, no li ha acabat de sortir bé l'estratègia. De seguida ha rebut dues plantofades de dos polítics que es troben el seu mateix eix social, l'esquerre: Gabriel Rufián i David Fernández.

Quina força moral pot tenir un full de ruta que impliqui encobrir casos de corrupció com el del Palau? Quin suport ciutadà pot demanar? pic.twitter.com/OANN7jBKqG — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 14 de maig de 2017

@G_Pisarello Dialèctica. I quina força i sentit moral té barrejar un referèndum democràtic reclamat pel 80% amb la corrupció autonomicoelitista del 3%? — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 14 de maig de 2017

@G_Pisarello @HiginiaRoig Llavors quan vosaltres no faciliteu informació sobre TMB és perque qui mana de veritat és el PSC/PSOE? — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 de maig de 2017

