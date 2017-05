La nova política dels comuns: fal·locentrisme i homofòbia a Twitter

Última actualització Dilluns, 15 de maig de 2017 11:05 h

Un membre de la comissió de comunicació de Barcelona En Comú respon: "Tinc una cosa de menjar calenta per tu si la vols"

6 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Sergio Espín Bustos és el que es podria anomenar un hooligan de Twitter a favor dels comuns. De fet, una de les característiques d'aquesta xarxa social és que, sovint, es converteix en un espai de debat histriònic i passat de voltes. El problema és que, a vegades, un ha de tenir cura del llenguatge i de com expressa les seves idees si forma part de la comissió de comunicació de Barcelona en Comú, com és el cas d'Espín.

.@ignasibuch @fopiga @jordicoronas Portes tot el dia donant pel cul amb troles q no et creus ni tu, tio plasta :-) — Sergio (@3eses) 14 de juny de 2016

.@SergiCastanye @elperiodico Si no t'agrada la portada del periodico ves al e-noticies a llegir i no donis més pel cul — Sergio (@3eses) 7 de juliol de 2016

Molt be @rblasi. Fent oposició de caca culo pedo pis. Sense dubte, és el que més necessita Barcelona — Sergio (@3eses) 11 de febrer de 2017

@LetiziaRoig @324cat Lo borro q me ha qedao muy feo y fuera de lugar — Sergio (@3eses) 20 de juny de 2015

@KasperJuul_0 @JordiGraupera Canviant-me de tema. La mentida la deixes allà que tirar merda surt gratis. La teva ética es zero — Sergio (@3eses) 20 de juliol de 2016

Notícies relacionades

L'última sortida de to de Sergio Espín ha estat amb un comentari del tot desafortunat i que té un rerefons fal·locèntric i un deix homòfob. Durant un fil de Twitter on Espín tornava a carregar contra Jordi Corones, el membre de la comissió de comunicació de Barcelona en comú responia: "Tinc una cosa de menjar calenta per tu si la vols".Però no és la primera vegada que Espín pixa fora de test. Aquí un recull dels seus improperis i paraulotes a la xarxa: