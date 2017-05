Suspès un regidor del PP de Figueres acusat de gravar un home mentre feia les seves necessitats

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

15 de maig de 2017, 13.38 h









#9







HUAH HUAH HUAH HUAH . . . si veiessis com n'ets de ridícul, repetint una vegada i una altra que a Convergència hi va haver corrupció, quan a les esPPanyes hi ha corrupció al PP, al PSOE, al C's, i fins i tot a l'efímer partit GIL de Marbella . . .









LES CORRUPCIONS A L'ESTAT ESPPANYUELU HAN SUPERAR 500 VEGADES EL VOLUM DE LA CORRUPCIÓ A CONVERGÈNCIA.









. . . I TU SEGUEIXEN FET EL RIDÍCUL , COM UNA POBRA PPALURDA FRANQUISTA QUE ETS.