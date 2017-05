Vaga de treballadors a ‘El Periódico’ amb xoriçada inclosa en honor als amos del Grupo Zeta

Última actualització Dilluns, 15 de maig de 2017 14:20 h

L'acció ha obligat a suspendre la gala del 'Català de l'Any'

El Periódico aprofundeix la seva crisi avui amb una jornada de vaga de treballadors com a resposta a la proposta de retallada salarial del 16% imposada pel Grupo Zeta. L’aturada s’allargarà fins aquest divendres, i avui i demà també la secunden els empleats del diari Sport. La jornada té un dels plats forts en l’assemblea que se celebra a les 12:30 i la posterior xoriçada, en honor als amos del Grupo Zeta. El perfil de Twitter @ComitePeriodico està fent el seguiment de la vaga publicant informacions i vídeos, en un dia que acabarà amb una nova trobada de treballadors a les 18:30.





El seguiment de l’acció és massiu, amb més d'un 90% de seguiment, tenint en compte que el web d’El Periódico no s’ha actualitzat amb noves informacions en tot el dia. A més, el perfil de Twitter del comitè d’empresa ha penjat a primera hora del matí una fotografia de la redacció del mitjà, que estava buida. La vaga, que durarà tota la setmana, ha aconseguit que l’empresa hagi suspès la gala del Català de l’Any, prevista per demà. La manca de suport institucional al certamen ja el va tocar de mort i el forat d'uns 100 milions que arrossega el Grupo Zeta tampoc hi ha ajudat.El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ja ha mostrat el seu suport per la vaga , així com Comissions Obreres, que l’ha justificada recordant que la retallada salarial no és la primera mesura que han hagut d’aguantar els treballadors: “Després dels esforços econòmics i de la manca de personal que han hagut d'assumir les plantilles des de fa anys, amb l'inici de la crisi econòmica, aquest darrer atac als drets i les condicions laborals dels professionals d'El Periódico i l'Sport no pot quedar sense donar una resposta contundent. Més quan la direcció no dona cap garantia de manteniment dels llocs de treball i només proposa retallades salarials als treballadors de base i no al personal directiu o que està fora de conveni”.