El cisma entre els comuns i Podem s’eixampla amb una nova trifulga

Última actualització Dilluns, 15 de maig de 2017 16:15 h

Els d'Albano-Dante Fachin, molestos perquè el nou partit vulgui apropiar-se del seu nom

8 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El trencament entre el nou partit dels comuns i Podem Catalunya s’està fent encara més gran a causa del nom de la formació que encapçalen Xavier Domènech i Ada Colau. Una de les denominacions que s’han posat sobre la taula és la d’En Comú Podem, la mateixa que es va utilitzar per les dues últimes eleccions espanyoles. En aquell cas, però, la coalició incloïa el partit d’Albano-Dante Fachin, cosa que no passa ara de moment.

Notícies relacionades

En aquest sentit, la secretària de Coordinació interna i Feminismes de Podem, Noelia Bail, ha etzibat als comuns: “No entenem sincerament com en un nou espai polític que s’està construint, on està Iniciativa, EUiA i Barcelona en Comú, però no Podem s’utilitzi el nom de Podem”. I ha continuat: “Demanaríem una mica de respecte pels nostres inscrits que amb la seva veu han decidit això [no incorporar-se al nou partit]; entenem que la marca de Podem és molt sucosa, però entenem que és molt més que la marca: és una forma de fer les coses, de prendre les decisions des de baix”.“Nosaltres considerem que no és la forma de construir la unitat d’esquerra que tothom volem”, ha afirmat també Bail, que ha reblat la plantofada: “Més que prendre el nom i la marca, tal vegada el més interessant és que aprenguessin els nostres valors i principis polítics”. A hores d’ara, res fa pensar que les diferències entre Podem i el nou actor que conformen Colau i Domènech s’estiguin reduint, ja que la tensió continua. Fa només deu dies el secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, va publicar un article on denunciava tots els suposats tics de vella política de la formació amb la qual manté un pols, i fa un més la branca catalana del partit de Pablo Iglesias girava l'esquena a l'assemblea constituent dels comuns.