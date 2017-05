Què hi diu al manual d’instruccions de Twitter fet pel govern de l’‘influencer’ @KRLS?

Última actualització Dimarts, 16 de maig de 2017 05:00 h

Recomanacions sobre emoticones, retuits, 'influencers' i com afrontar els 'hiperventilats'

Guifré Jordan @enGuifre– Carles Puigdemont demostra ser un gran ‘influencer’ de Twitter amb piulades gairebé diàries que l’han dut a aconseguir grans titulars només a partir de missatges de menys de 140 caràcters i una bossa de 210.000 seguidors. Ara el govern que presideix li segueix l’estela i ha elaborat el ‘Manual dels bons governs a Twitter’, una eina que ha de servir perquè les administracions en facin un bon ús. El document s’ha presentat avui, amb la presència del propi cap de l’executiu català, i dóna indicacions sobre diversos temes. Per exemple, com afrontar les crítiques, com respondre a comentaris, qui seguir, l’ús de les emoticones, retuits, mencions i imatges, o bé què s’ha de buscar quan s’escriu a la xarxa social.

En aquest sentit, un dels consells que aporta el manual sobre els perfils de les administracions és que “sempre que sigui possible, cal mostrar el perfil humà”, cosa que desenvolupa: “S’aconsegueix molt ressò quan s’ensenya el rostre humà de les activitats de les persones que en formen part”. Per exemple, “copsar el que s’amaga darrere de les bambolines dels esdeveniments, fugint del que recolliran els titulars dels mitjans convencionals”. A més, el document també destaca que cal ser “concís, clar i neutre”, i s’ha d’utilitzar un “llenguatge natural” que sigui “familiar i entenedor” per a qui va dirigit el missatge.Sobre les interaccions amb els altres usuaris, també diu que en cas d’una interpel·lació, sempre s’ha de respondre i cal fer-ho, si és possible, en menys de dues hores. El manual ja avisa que Twitter “amplifica emocions perquè el pretès anonimat a la xarxa fa que les persones l’utilitzin amb més llibertat”. Així, cal mostrar “bona disposició a les critiques” que vénen dels més 'hiperventilats' i alhora “capgirar els aspectes negatius”. Això sí, sempre amb un llenguatge respectuós.D’altra banda, també es recomana fer piulades amb imatges, perquè s’aconsegueix un 35% més de retuits, i s’insta a fer servir emoticones o altres elements “que fomentin la interacció empàtica”. Alhora, diu que les institucions no han d’abusar del retuit perquè han de produir contingut propi, i tampoc és favorable a fer mencions a altres usuaris en les piulades. En les més de 100 pàgines de manual, s’insta també a comptar amb els ‘influencers’ i a “tenir el seu suport”, a banda de planificar a un mes vista els tuits atemporals que es poden fer, que s’haurien de moure en els 150.