La ‘mera’ conferència de Puigdemont a Madrid serà també declarada il·legal?

Última actualització Dilluns, 15 de maig de 2017 19:00 h

La dirigent popular Cristina Cifuentes considera que només el fet de ser independentista ja està fora de la llei

La conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva a la capital de l’Estat espanyol també podria ser declarada com a il·legal. Com a mínim, si depengués de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Cristina Cifuentes ha afirmat que l’acte que preparen els tres membres del govern català és “il·legal”, ja que el Tribunal Constitucional ha prohibit tot allò referent al referèndum que la Generalitat vol celebrar per aquest setembre a tot estirar.

En aquest sentit, ha lamentat que l’ajuntament de la ciutat hagi col·laborat a fer-lo possible, així que segons ella, “no hauria de prestar sota cap concepte sales institucionals”. Cifuentes ha dit que el govern municipal “està a temps de rectificar” i ha reiterat que “és un mal exemple” donar suport “amb mitjans públics que són de tots” temes que “a més, són il·legals”. Així, per la dirigent popular, fins i tot ser independentista està fora de la llei, una consideració que no ha fet per entitats i partits que es dediquen a lloar la dictadura franquista, com per exemple la Fundación Nacional Francisco Franco o la Falange.La possibilitat que no se celebri l’acte perquè s’ha declarat il·legal, però, és remota, perquè fins i tot Cifuentes ha dit que respectarà la “llibertat d’expressió” i de moment ningú ha insinuat que l’intentarà dinamitar judicialment. Ara bé, les absències es comencen a succeir, ja que el PSC ja ha afirmat que no hi assistirà, alineant-se així amb Xavier García Albiol, que ha assegurat que hi aniria si no fos un “míting polític a favor de la independència”.