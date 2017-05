Barclays: “Catalunya serà notícia en els propers mesos”

Última actualització Dilluns, 15 de maig de 2017 20:15 h

La poderosa entitat financera britànica creu que Puigdemont cridarà els catalans a les urnes pel referèndum el mes vinent

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre - El potent banc britànic Barclays creu que Catalunya jugarà un paper important en els propers mesos, segons un informe de previsions sobre el futur immediat de l’Estat espanyol. L’entitat financera ha afirmat que “calculem que Catalunya serà notícia en els propers mesos” i que el govern de Carles Puigdemont acabarà convocant el referèndum d’independència “el juny”, cosa que “portarà Madrid a anar als tribunals”.

Notícies relacionades

Barclays té el debat català com un dels fets més destacables dels propers mesos a nivell de l’Estat espanyol, juntament amb les primàries del PSOE d’aquest diumenge. Amb tot, no creu que cap dels dos focus de preocupació de Rajoy puguin fer caure el seu govern o fer trontollar l’economia, ja que “veiem el risc que hi hagi un resultat de xoc com a moderadament baix”. Sobre el procés, el banc preveu que les accions de Madrid acabaran fent aturar els plans d’un plebiscit i forçant la convocatòria d’eleccions al Principat que els independentistes tindrien tots els números per guanyar tenint en compte les enquestes, segons Barclays.