Descobreix la portada de El Periódico d'avui que no ataca el procés

Última actualització Dimarts, 16 de maig de 2017 09:05 h

Per primer cop a la seva història el rotatiu no ha sortit al carrer per a causa de la vaga

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El rotatiu del Grup Zeta ‘El Periódico de Catalunya’ no ha arribat als quioscos aquest dimarts al matí. És una conseqüència de la vaga que la plantilla ha engegat aquest dilluns, a la qual s'hi ha sumat el diari 'Sport'. En el cas dels treballadors d’’El Periódico’, l’aturada ha començat aquest dilluns i durarà fins al 19 de maig i per primer cop a la seva història el rotatiu no ha sortit al carrer per aquest motiu.

En canvi, la protesta a l''Sport' ha començat aquest dilluns i acaba aquest dimarts. El diari esportiu, però, sí que ha arribat als quioscos aquest matí. Les vagues serveixen com a mesura de protesta per les retallades salarials dels darrers anys i per les notícies que indiquen que la direcció prepara un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). La vaga ha obligat també a ajornar la cerimònia del Premi del Català de l'any, que s'havia de celebrar aquest mateix dimarts al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Xoriçada contra els amos del Grupo Zeta

Ahir els treballadors en vaga després de l'assemblea es va fer una xoriçada en honor als amos del Grupo Zeta. El perfil de Twitter @ComitePeriodico està fent el seguiment de la vaga publicant informacions i vídeos. La vaga ha aconseguit que l'empresa hagi suspès la gala del Català de l'Any, prevista per avui.

La primera portada que no ataca els independentistes





Aquesta, doncs, ha estat la primera portada de la història de El Periódico que no només no ha defensat la unitat d'Espanya sinó que tampoc ha ofès als independentistes:

Notícies relacionades