L'estelada torna a viatjar als EUA de la mà de joves promeses en un concurs internacional

L'únic representant europeu al campionat de Califòrnia ja està en ruta i és un equip de Sant Pere de Vilamajor

Després que un grup d'alumnes catalans hagin guanyat la final de la Universitat de Vic de la First Lego League i haver obtingut el "Premi Lego Education Robotics a les Joves Promeses" de la final nacional a Logronyo celebrada el passat 18 de març, aquests alumnes tindran l'oportunitat de viatjar als Estats Units d'Amèrica per disputar una final internacional on en seran els únics representants europeus. A la foto que s'han fet abans d'emprendre el viatge, han volgut deixar clar que aquesta expedició no només compartirà coneixements en robòtica sinó també les ànsies de Catalunya per ser lliure.

L’equip VILABOTS de Sant Pere de Vilamajor és un petit grup de famílies que s'han embarcat en un projecte de Ciència i Tecnologia d’àmbit mundial: la First Lego League1.

Cada any l’organització proposa un tema per la competició mundial i totes les fases eliminatòries i totes les proves tenen aquest tema com a eix vertebrador. Els equips han de trobar solucions als diferent reptes proposats i han de desenvolupar un projecte científic que han d’exposar en les diferents eliminatòries que es van produïnt al voltant del Món. Enguany el tema de la FLL és Animals Allies4.



Les famílies fins ara han assumit el cost de totes les despeses però per aquest viatge als EUA han demanat complicitats per a poder finançar-se tal com expliquen al seu web.

