L'Estat es gasta 3 milions d'euros en esglésies i capellans de les Fuerzas Armadas

anònim Vilassar Vilassar

16 de maig de 2017, 14.02 h

#9 Els enginyers de tómbola espaÑols estan desesperats perquè s´hauran de menjar no se quants milers de tones de sorra, i no saben com fer-ho (proveu amb sal i oli, sobre tot bé d´oli.... Per cert, nazi espaÑol, ja t´ha arribat el teu paquet d´arena per a col-laborar en la ingesta?

A part dels 2.000 milions de sobrecost que espaÑa haurà de pagar, etc, etc. Al final veurem com la marca apaÑa s´acabarà d´enfonsar.



https://www.railastur.es/ave-la-meca-puede-inviable-las-tormentas... Llegir més