Nervis i ansietat al PP per la visita de Puigdemont a Madrid per parlar del referèndum

Última actualització Dimarts, 16 de maig de 2017 12:40 h

Margallo i Cifuentes en malparlen mentre hi ha silencia per part de Rajoy

Nervis i ansietat a can PP pel viatge que farà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la capital del Regne d'Espanya per a oferir l'última oferta per a realitzar un referèndum pactat amb l'Estat. Si per una banda les clavegueres de l'Estat ja van atacar, ara són els peixos grossos del PP que en malparlen, fins i tot, han titllat l'acte d'il·legal.

L'exministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, ha menystingut aquest dimarts la utilitat la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller Raül Romeva, oferiran dilluns vinent a Madrid per demanar per darrer cop un pacte a l'Estat per reclamat el referèndum. Margallo ha assegurat que no té previst assistir a escoltar el Govern, tot i clamar en diverses ocasions per la necessitat de "dialogar", i ha afegit que tampoc assistiria si encara fos ministre de l'executiu espanyol. Segons ell, de fet, la conferència "no ajuda ni contribueix a rebaixar la temperatura" política al conflicte entre Catalunya i Espanya.



"No sé si algú –del PP o del govern espanyol- assistirà a la conferència. I el que jo cregui no té importància perquè jo cada cop crec en menys coses i només crec en Déu, en Espanya i en la concòrdia entre Catalunya i Espanya". Amb aquesta declaració, i afegint que si ell ara mateix fos ministre "no assistiria" a l'acte de Madrid, Margallo ha volgut deixar clar que la considera la conferència un acte molt de consum intern del Govern i que no té transcendència per a la resolució del conflicte.

Un acte il·legal



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes també ha criticat la cessió d'un espai a l'Ajuntament de la capital espanyola perquè el president català i ha considerat que es tracta d'un "acte independentista que, a més, és il·legal". "Em sembla molt malament. L'Ajuntament de Madrid és una institució que representa a tots els madrilenys, no només a uns o a altres", va declarar dilluns en un acte de la festa de San Isidro, patró de la ciutat de Madrid.

