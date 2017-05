Donaran els comuns la medalla d'honor de Barcelona a un troglodita?

Última actualització Dimarts, 16 de maig de 2017 14:45 h

El PSC pressiona als seus socis de govern per abraçar l'unionisme

6 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El PSC ha fet una mala passada als seus socis de govern a l'ajuntament de Barcelona. Amb una clara intenció de fer-los decantar cap al bàndol unionista, ha demanat que el músic Loquillo (José María Sanz Beltran) un hooligan contra el procés, rebi la medalla d'honor de la ciutat. A més, el músic i cantant, darrerament s'ha mostrat proper a Ciutadans i ha titllat els independentistes de nazis. L'encara regidor de la CUP Josep Garganté ha demanat la dimissió del portaveu del PSC a l'Ajuntament, Jaume Collboni.

El PSC ha proposat al cantant Loquillo per a ser guardonat amb la medalla d'honor de la ciutat de Barcelona, que ha d'entregar el consistori. La controvèrsia està servida, ja que Loquillo és un acèrrim defensor de la unitat d'Espanya i no ha dubtat en insultar els independentistes quan n'ha tingut l'ocasió. Amb frases com "No me da la gana pagar impuestos en Catalunya", en referència als costos del procés, o "lo que se dice es votemos para acabar con la democracia" en referència al dret a decidir i "no puedo hablar del tema de Catalunya, tengo miedo" abraçant el discurs victimista de sobre que l'unionisme està perseguit al Principat.

També va comprar els sobiranistes amb els nazis: "Els nazis de la SA també demanaven el vot". També ha mostrat el seu costat més violent encarnant-se amb periodistes, denunciant llistes negres a Catalunya i desafiant a polítics com el mateix Artur Mas o Juanjo Puigcorbé.

Notícies relacionades