La Generalitat acusa també Colau del col·lapse del Prat

Munté creu que el govern espanyol està orquestrant les cues deliberadament

La Generalitat ha assenyalat no només el govern d’Espanya, sinó també l’Ajuntament de Barcelona, com a responsables del col·lapse de l’aeroport del Prat dels últims dies. En la roda de premsa posterior al consell de govern, la portaveu Neus Munté ha culpat de l’episodi “la incompetència del ministeri, per tant, del govern de l’Estat, i amb el silenci còmplice de l’Ajuntament de Barcelona”.

Així, segons l’executiu català, el govern d’Ada Colau també té responsabilitat en les llargues cues perquè no s’ha mogut tot i les reiterades queixes dels usuaris de l’aeroport. Segons Munté, “s'ha fet gran feina per prestigiar l'aeroport, i és una feina que pot quedar en entredit” a causa tant de la Moncloa com de l’executiu Barcelona en Comú-PSC. En aquest sentit, ha anunciat que es convocarà una reunió amb Enric Millo, representants del consistori de la ciutat comtal, els consellers Rull, Baiget i Jané, els responsables d'Aena i de la direcció de l'aeroport, i representants de la Cambra de Comerç.Tal i com ha explicat Munté, el Govern considera que l'Estat està actuant amb "deixadesa i incompetència altíssima", donat que "quinze dies després de la situació de col·lapse" no s'han aplicat les "mesures necessàries" per solucionar-ho. "És un sabotatge i un boicot premeditat. No és un incident puntual. No s'ha buscat cap mesura per afavorir millores per als treballadors i per als usuaris", ha afegit Munté.D'altra banda, l'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa ha presentat una pregunta parlamentària a la Comissió Europea en la qual diu que les cues incompleixen la normativa comunitària. En el text, Tremosa ha recordat que l’article 15 del reglament de fronteres estipula que els estats han de “disposar del personal i els mitjans adequats i en nombre suficient per fer el control de les fronteres exteriors” per tal de garantir que es fan a un nivell “uniforme i efectiu”. Tremosa ha lamentat que l’aeroport del Prat “és el que està patint els embussos i les cues més greus en el control de passatgers que entren i surten de Schengen”.