El govern de Colau no evita allargar l'ombra de l'opacitat sobre la Feria de Abril

El cas sobre l'adjudicació de la Feria a la FECAC arriba a l'Audiència Provincial de Barcelona. Clara manca de transparència en tot el procés.

@joansole_ | Enèsim capítol del serial de dubtes i foscor sobre la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), segons uns documents als quals ha tingut accés el directe!cat, l'entitat compta amb un fort suport institucional que els erigeix com a única autoritat organitzadora de la Feria de Abril, tot i els concursos públics per a la gestió de la festa. Malgrat l'arribada d'Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona, figura que podia invertir la tendència, la situació ha continuat sent la mateixa fins al punt que el consistori sembla blanquejar un sistema d'adjudicació de la Feria que només beneficia un concursant: la FECAC.

El poder de la FECAC té una raó de ser, no només va ser l'organitzadora de la primera edició de l'any 1971 a Castelldefels, sinó que també ha mantingut aquesta posició de domini durant les últimes dècades sense quasi oposició gràcies a una xarxa de contacte que avui dia encara es mantenen. Aquest control que exhibia l'entitat amb el beneplàcit de les institucions públiques -Ajuntament de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i, fins i tot, de la Junta d'Andalusia- amb la figura del seu president, Francisco Garcia Prieto, qui va dimitir l'any 2013 després de ser imputat per desviació de fons de la Feria, encara segueix viu amb el nou dirigent, Daniel Salinero. Un poder establert que és capaç de trencar i resignar contractes com els que tenia Barcelona Serveis Municipals S.A (BSM) amb el Consorci del Besòs.

Cronologia d'una sospita

La dimissió de García Prieto va obrir una escissió en la FECAC entre els hereus de la gestió de l'expresident i el corrent crític, organitzat en la Fundació FECAC, ara amb el nom d'Andacat. Des d'abans de la dimissió, en el període 2005-2013, va ser la Fundació FECAC l'encarregada de pagar el lloguer del recinte. El 2014, amb la trencadissa interna, el lloguer del recinte per organitzar la Feria va córrer a compte de la FECAC i la Fundació FECAC per, l'any 2015, estar en mans només de la FECAC. Un fet, aquest últim, sota sospita.

Quan l'any 2005 la Fundació FECAC va signar el contracte amb BSM, ho feia amb el coneixement que aquest anava lligat a un conveni que l'empresa municipal tenia amb el Consorci del Besòs, propietari de l'esplanada i els auditoris del Fòrum, per a la utilització de l'esplanada del Fòrum durant 10 anys -fins a l'any 2015-. Un any abans de la finalització del contracte, l'abril del 2014, com demostra la Memòria del Consorci del Besòs, el conveni entre l'empresa municipal BSM i el Consorci és prorrogat fins al febrer del 2016.



Picardia Jurídica indigna d'un ajuntament democràtic



Un acord que esdevé paper mullat quan el mes de desembre del 2014, vuit mesos després, BSM decideix, en el mateix document de la resolució, trencar aquest conveni en el punt primer per, en el segon, aprovar que l'encàrrec de la gestió de l'esplanada del Fòrum sigui per a Barcelona Serveis Municipals S.A. Un procediment legal que permetia trencar l'acord amb la Fundació FECAC, ja amb el nom d'Andacat, i obrir un nou concurs per a l'explotació de la Feria de Abril per al 2015, que finalment va ser d'adjudicat a la FECAC de Salinero després que aquesta presentés una proposta econòmica que rondava els 90.000 €, 70.000€ més que la de l'Andacat. Una quantitat que provenia de l'empresa Deunidó, presidida per Jorge Mensa Pueyo, investigada pel cas Pretoria, el presumpte cas de corrupció del PSC.

L'ajuntament i BSM en qüestió, van cometre frau de llei?

L'adjudicació del 2015 està sota sospita, el trencament de l'acord i l'imminent nou acord entre l'empresa BSM amb el Consorci del Besòs és, per a l'Andacat, "frau de llei". L'advocat de l'entitat considera una "picardia jurídica" el moviment de les dues institucions per tenir un gran vencedor, la FECAC de Salinero, qui el desembre del 2014 es vantava en una intervenció pública de la qual n'hi ha gravacions, de tancar amb l'alcalde d'aleshores, Xavier Trias, que la Feria de Abril del 2015 seria seva. Un discurs que es va produir el mateix mes on BSM trenca i torna a firmar el conveni amb el Consorci del Besòs.



Silenci d'un dels grans funcionaris anti-corrupció de l'Ajuntament de Barcelona

Gerent de Recursos, Joan Linares, un del funcionaris que ha lluitat més contra les males practiques de l'administració, en aquest cas manté un sorprenent silenci davant una mala practica administrativa.



El govern de Colau no canvia la tendència



La convocatòria de l'edició del 2016, amb un contracte per organitzar la fira fins al 2019, fou l'oportunitat perquè l'actual govern municipal intentés frenar el creixement de l'ombra de la sospita i l'opacitat que abraça la Feria. En el concurs d'aquell any, que volia fer bandera de la "transparència", la FECAC es va imposar a l'Andacat amb una oferta de 90.000€ contra els 20.000€ de la segona entitat. El procés no va ser absent de polèmica, ja que l'entitat de Salinero no va dubtar en amenaçar el govern de Colau amb endur-se la fira a una altra localitat quan l'ajuntament va anunciar que faria un concurs públic.

El fet que la FECAC hagi guanyat el concurs és un problema menys per l'actual alcaldessa, que ha vist garantida l'edició mensual de la festivitat a la capital catalana. L'amenaça de l'entitat de marxar a un altre municipi, un cop va veure perillar la seva posició dominant quan l'ajuntament va avisar que faria un concurs públic, ha esdevingut un compromís ferm per mantenir la Feria de Abril al Fòrum. Andacat, que va obrir un litigi contra l'adjudicació de la Feria de Abril del 2015, va denunciar les pressions polítiques perquè la FECAC s'apoderés de la festa. El cas, investigat pel jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona, ha acabat amb el jutge donant la raó a BSM, que, tot i considerar que la situació és "controvertida", no veu "mala fe" per part de l'empresa municipal. Una decisió que ha motivat que l'Andacat s'empari a l'Audiència Provincial de Barcelona. El president de l'entitat, Francisco Flores, denuncia que després d'organitzar l'edició del 2014 conjuntament amb la FECAC, com va demanar el govern municipal de Trias, ara es vegin exclosos sense trencar cap pacte. Andacat va reunir-se amb el

