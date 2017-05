Un dels flagells 2.0 del PP contra l’independentisme, sota la sospita de corrupció

Última actualització Dimarts, 16 de maig de 2017 19:50 h

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, relacionada amb adjudicacions a dit a canvi de finançament pel PP

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha volgut impregnar la seva figura de renovació i lluita contra la corrupció, ha quedat sota la sospita avui, quan el diari digital El Español ha publicat una informació que la vincularia a uns possibles suborns d’empresaris per aconseguir adjudicacions. Cifuentes també és un dels nous flagells contra l’independentisme català, al qual va arribar a posar al mateix nivell que la pròpia corrupció i el terrorisme durant un discurs el dia de la Comunitat de Madrid.

Segons el digital liderat per Pedro J. Ramírez, la Guardia Civil estaria investigant Cifuentes com a presumpta autora d’un crim de prevaricació i un altre de suborn per adjudicar contractes a l’empresari Arturo Fernández. Durant el mandat 2007-2011, en el qual era diputada a l’Assemblea de Madrid, va presidir diverses meses de contractació, des de les quals hauria afavorit deliberadament el grup Cantoblanco a canvi de rebre finançament pel PP de manera irregular.Cristina Cifuentes ha estat notícia durant les últimes notícies per diversos comentaris contra el procés d’independència català, al qual va barrejar amb el terrorisme, la pròpia corrupció, la violència de gènere i les desigualtats socials per posar-los a tots l’etiqueta d’“enemics comuns”. A més, ahir la pròpia dirigent va dir que no només la conferència que preparen Puigdemont, Junqueras i Romeva a Madrid és il·legal, sinó que l’independentisme en general també ho és.