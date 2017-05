Ironia fina de Puigdemont per denunciar la denúncia de la fiscalia per la compra d’urnes

Última actualització Dimarts, 16 de maig de 2017 18:35 h

Autoinculpacions, indignació i comentaris enginyosos a Twitter de part de cares conegudes del món independentista

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras no s’han arronsat i han plantat cara a l’Estat a través de Twitter per denunciar la decisió de la fiscalia de querellar-se contra el govern català per iniciar el procés de licitació d’unes urnes. El president de la Generalitat, a més, ha tirat d’ironia per lamentar la decisió del ministeri públic espanyol i ha barrejat el tema amb el caos que s’ha organitzat en repetides ocasions durant les últimes setmanes a l’aeroport del Prat.

Em pensava que la presentarien pel caos de l'aeroport, que és el que veritablement preocupa la gent. Ànims consellera i secretari general! https://t.co/5TqRlQyUwc — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de maig de 2017

Hi posarem les urnes i la gent hi posarà els vots. Res d'això no és cap delicte! @txellborras @cescesteve https://t.co/RArXpExFqx — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de maig de 2017

Sóc corresponsable de totes i cadascuna de les decisions del Govern en la defensa de la democràcia i per garantir el dret a votar. https://t.co/IhPHk0Mps6 — Oriol Junqueras (@junqueras) 16 de maig de 2017

Els Rolling's venen el mes de SETEMBRE. Que vigili la fiscalia. Es diu que els diabòlics portaran URNES dins dels altaveus. VISCA!!! https://t.co/ExmOr0D2Ib — Lluís Llach (@lluis_llach) 16 de maig de 2017

Qui té por a la democràcia?L'estat espanyol amenaçat per selecció d'empreses que poden subministrar urnes a @govern ?Patètic. #Totssomborras pic.twitter.com/IdXsUyO6WW — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 16 de maig de 2017

Urnes, exercici de la democràcia,vots de persones lliures. Comprar urnes NO és delicte! No podran callar-nos. Amb @txellborras i @cescesteve — Neus Munté (@neusmunte) 16 de maig de 2017

El govern del PP no defrauda les expectatives. Lamentable. Tot el suport, @txellborras https://t.co/obz2giY9EY

— Anna Simó (@AnnaSimo) 16 de maig de 2017







En concret, Puigdemont ha expressat: “Em pensava que la presentarien pel caos de l'aeroport, que és el que veritablement preocupa la gent. Ànims consellera i secretari general!”. Una referència a la titular de Governació, Meritxell Borràs, i el seu número 2, Francesc Esteve, els afectats pel moviment de la fiscalia. El president català també ha assegurat que “hi posarem les urnes i la gent hi posarà els vots. Res d'això no és cap delicte!”.Al seu torn, Oriol Junqueras també ha reaccionat a Twitter autoinculpant-se: “Sóc corresponsable de totes i cadascuna de les decisions del Govern en la defensa de la democràcia i per garantir el dret a votar”. Els dos màxims responsables de l’executiu, però, no són els únics que hi han dit la seva a Twitter, ja que el diputat i cantautor Lluís Llach també ha tirat d’ironia, mentre que el president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha mostrat indignació. I no ha estat l'únic: