[Vídeo] “Acusació gravíssima” de C’s vinculant independentisme i violència al Congrés

Última actualització Dimarts, 16 de maig de 2017 21:00 h

La diputada Sandra Julià ensenya una foto d'una seu del partit amb actes vandàlics i diu: "Aquesta és la mostra d’odi que alguns dirigents polítics estan generant a Catalunya"

Guifré Jordan @enGuifre– Ciudadanos ha desenterrat el fantasma de la suposada violència que genera l’independentisme i el procés, un fantasma que Albert Rivera i Inés Arrimadas han airejat en diverses ocasions. La diputada valenciana del partit taronja al Congrés dels Diputats María Sandra Julià ha parlat d’alguns actes vandàlics que han rebut seus de Ciudadanos específicament a Catalunya i ha arribat a ensenyar una fotografia mentre deia: “Aquesta és la mostra d’odi que alguns dirigents polítics estan generant a Catalunya”. El diputat d’ERC Gabriel Rufián ja ha respost la provocació a Twitter afirmant que es tracta d’una “acusació gravíssima”.

Diputada de C's acusa al independentismo de ser violento y de que por ello Arrimadas lleva escolta. Acusación gravísima. E impune. pic.twitter.com/pdRqe6hwUB — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de maig de 2017

Julià ha afirmat a la tribuna d’oradors del Congrés que “algunes senyories avui aquí presents es burlen que la nostra portaveu al parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, hagi de tenir l’obligació de portar escorta”. I ha afegit: “Veritat, senyor Rufián?”. La cap de l’oposició ja va denunciar l’octubre passat la circumstància, tot i que li va sortir el tret per la culata, perquè el dia següent, la conselleria d’Interior va aclarir que des de fa deu anys, tots els caps de l’oposició a Catalunya gaudeixen d’aquest tipus de seguretat.Amb tot, la diputada de Ciudadanos no ha dubtat a reiterar que “Sembla per desgràcia que alguns de qui estan avui amb nosaltres no els agradi que alcem la veu per defensar la igualtat de tots els espanyols i la unitat d’Espanya. Pretenen acovardir-nos amb violència, d’aquí que les nostres seus tinguin atacs vandàlics gairebé a diari, especialment a Catalunya”. Segons ella, “al nostre portaveu a la seu de l’Hospitalet, [...] recentment li van trencar la cara per defensar la unitat dels espanyols”.María Sandra Julià també ha dedicat bona part de la seva intervenció a condemnar la també suposada tendència violenta de Podemos. Tot plegat, en el marc del debat sobre una proposició no de llei que ha posat sobre la taula el PP per condemnar “tot tipus d’actes violents, independentment de la ideologia que els emparin”, sense entrar en més detalls. Gabriel Rufián ja li ha contestat via Twitter: “Diputada de C's acusa al independentismo de ser violento y de que por ello Arrimadas lleva escolta. Acusación gravísima. E impune”.