David Fernàndez deixa grogui Lluís Rabell amb quatre mastegots històrics a Twitter

El comú diu que el procés "ha fracassat"

Lluís Rabell ha tornat a ficar la pota a Twitter amb un dels seus arravataments unionistes dels quals ja ens té cada cop més acostumats. El comú exclamava a la xarxa social: "I tant! El "procés" no haurà pogut tapar la corrupció, ni apropar la independència. Efectivament, un rotund fracàs. Busquem altres camins?". David Fernández el contestava amb quatre tuits que han deixat KO al de CSQP.

I tant! El "procés" no haurà pogut tapar la corrupció, ni apropar la independència. Efectivament, un rotund fracàs. Busquem altres camins? https://t.co/fap7eB3Yyg — Lluís Rabell (@LluisRabell) 16 de maig de 2017

Davant de l'insult als sobiranistes del líder de CSQP al Parlament de Catalunya, David Fernández, que va ser el cap de llista de la CUP, ha utilitzat el seu característic do de paraula per a destrossar al comú amb aquestes 4 piulades:"El procés no ha tapat corrupció perquè no va néixer per fer-ho, va sorgir de 555 consultes i la mobilització social de milions. Un respecte.""I al contrari, ha fet net. Ho està fent ja. La regla de tres teva quina és?: Que per corrupció d un 1% hem de renunciar a la sobirania? #ai""I darrera reflexió: la corrupció patida està vinculada al model sistèmic del règim del 78. No al procés. No fotem, Lluís.""And last not least: per això Estem radicalmente d acord en què Generalitat ha de presentar càrrecs contra CDC en Cas Palau."