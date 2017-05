La barroera manipulació d’‘El País’ amb l’auditoria a l’ATC arran del cas Santi Vidal

Última actualització Dimecres, 17 de maig de 2017 16:20 h

Una auditoria a l'Agència Tributària de Catalunya demostra que no hi ha hagut il·legalitats per aconseguir dades fiscals dels contribuents

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El diari El País, que va destapar el contingut d’algunes xerrades del jutge Santi Vidal el gener passat, ha mostrat un sorprenent biaix a l’hora d’informar de la conclusió de l’auditoria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Un dels grans titulars que van donar les filtracions de Vidal era la presumpta obtenció il·legal o irregular de les dades fiscals dels catalans, cosa que l’informe conegut ahir va desmentir. No obstant això, El País ha donat més importància al fet que l’APDCat hagi demanat a l’ATC esborrar dades de 500 persones que van cedir voluntàriament les dades en el marc d’una campanya de l’Assemblea Nacional Catalana el 2014.

Notícies relacionades

“Una auditoria oficial obliga Junqueras a destruir dades fiscals que va demanar el 2014” és el titular d’El País. Ara bé, el subtítol apunta cap a una direcció totalment diferent: “L’Agència de Protecció de Dades avala la legalitat de la informació que gestiona la Hisenda catalana”. Així, el rotatiu dóna més rellevància a les dades fiscals d’una quantitat ínfima de contribuents que van fer-les arribar a l’ATC de manera voluntària que a l’objecte de l’auditoria: descobrir si les paraules de Vidal eren o no certes -una croada de la qual el propi rotatiu va ser un dels grans instigadors-. En qualsevol cas, l’òrgan tributari català ja ha dit que acata el prec de l’auditoria.Així, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha conclòs que l'Agència Tributària de Catalunya “no tracta dades identificatives, ni de caràcter tributari que hagin estat obtingudes de manera irregular o il·legal” i que utilitza les dades de què disposa “exclusivament per a l'exercici de les seves funcions i no en fa cap tractament per a finalitats incompatibles o funcions que no tingui atribuïdes”, d'acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).