‘NY Times’ publica una contundent resposta a l’article de SCC intoxicant sobre el procés

Última actualització Dimecres, 17 de maig de 2017 17:30 h

L'autor de l'article d'opinió, que és cap de comunicació de l'oficina de la Comissió Europea a Barcelona, defensa el referèndum

Guifré Jordan @enGuifre– El prestigiós diari nord-americà The New York Times ha publicat una resposta a l’article al mateix rotatiu de Rafael Arenas, membre de Societat Civil Catalana, que afirmava que la Generalitat està fora de la legalitat quan aplica la immersió lingüística. La reacció ha vingut de Mark Jeffery, cap de comunicació de l’oficina de la Comissió Europea a Barcelona, que ha respost amb contundència insinuant que el referèndum seria la solució òptima com a desenllaç del conflicte Catalunya-Espanya. Segons fonts de la pròpia oficina a directe!cat, Jeffery ha escrit la carta al director “a títol personal”.

El text, titulat ‘Sufocant debat sobre Catalunya’, afirma que “sigui la que sigui la vostra opinió sobre la independència de Catalunya, la qüestió clau ara és si s’està d’acord o no que les diferències polítiques s’han de resoldre mitjançant la llibertat d’expressió i la democràcia”. Un comentari que fa just després de mencionar que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va haver d’anar al jutjat fa uns dies per defensar-se d’una acusació “per haver permès als representants electes un debat sobre la independència”.El text de Jeffery comença recordant la peça d’Arenas i dient que “és clar que hi ha catalans que tenen una opinió diferent, igual que no tothom a Amèrica es va deixar convèncer per les crides a la unitat del rei Jordi III”. Una referència al rei de la Gran Bretanya que va perdre la guerra amb una de les seves colònies i, en conseqüència, va veure com els Estats Units d’Amèrica s’independitzaven. En aquest sentit, la columna d’opinió també diu que mentre els independentistes volen un debat en profunditat sobre el tema i un referèndum, alguns unionistes –en els quals inclou SCC i el govern espanyol– diuen que el referèndum “és il·legal i que el debat públic s’hauria de restringir”.