Ni fabricants d’urnes ni un grup d’eurodiputats s’arronsen davant les amenaces de l’Estat

Una empresa ja anuncia que concorrerà a la licitació i que no té por a la fiscalia

La querella de la fiscalia contra la licitació d’urnes impulsada per la conselleria de Governació no ha alterat els plans de la Generalitat. Com a mínim, pel que fa a la fabricació dels recipients on s’han de dipositar els vots a favor i en contra de la independència aquesta tardor. Diversos fabricants i distribuïdors d’urnes catalans es mostren disposats a presentar-se a la convocatòria tot i l’acció del ministeri, i fins i tot un d’ells afirma que ja ha fet els tràmits per concórrer-hi. Així, les empreses no s’arronsen, així com tampoc ho fan una dotzena d’eurodiputats, que han denunciat a la Comissió Europea la “persecució judicial” contra la consellera Borràs per comprar urnes.

El gerent de Plàstic Express, Joaquim Figueres, ha declarat aquest dimecres a l'ACN que s’han presentat i que “no tenim perquè tenir cap mena de por de cap querella o amenaça, la Generalitat és un client més i no tenim problema per participar en aquesta licitació si sortim escollits”. El responsable de l'empresa Disnou, Sergi Maled, ha explicat que estan valorant si presentar-se o no per motius econòmics, però no legals. "L'advocat m'ha dit que no pateixi", ha assegurat en declaracions a l'ACN. Per la seva banda, el responsable de la barcelonina Complas ha explicat que està pendent de decidir si es presenta a l'acord marc per fabricar les urnes. La decisió que prengui, però, serà per qüestions empresarials i en cap cas per por a una querella de la fiscalia, ha indicat.D’altra banda, els dotze eurodiputats que s’han dirigit a la Comissió Europea demanen a l’òrgan executiu comunitari que obri una investigació contra l’Estat espanyol. A més, recorden que es persegueix Catalunya per la licitació, però no es va fer en el seu dia amb Andalusia. Els representants són de set nacions diferents i pertanyen a quatre grups parlamentaris diversos, amb ideologies que van des del conservadorisme a l’esquerra unitària.Els eurodiputats que s’han posicionat són Els eurodiputats Ramon Tremosa (ALDE), Josep-Maria Terricabras (Verds-ALE), Jordi Solé (Verds-ALE), Izaskun Bilbao (ALDE), Josu Juaristi (GUE), Mark Demesmaeker (ECR), Bodil Valero (Verds-ALE), Sander Loones (ECR), Jill Evans (Verds-ALE), Ivan Jakovcic (ALDE), Antonio Marinho (ALDE) i Aneleen Van Bossuyt (ECR).