Gibraltar tem sortir de la UE perquè es quedarà sense protecció contra Espanya

Dr. Benway República Catalana ||*||

18 de maig de 2017, 07.19 h

Fan be en no refiar-se dels fillsdeputa esPPaÑols. Ara els hi ha donat pels aeroports. Mireu el Millo. Potser frustrat per que no el van voler a ERC, ara descarrega tota la seva rabia contra nosaltres. Fan el mateix que amb els llanitos. La seva antecessora només servia per a denunciar estelades.



Són, com demostren els fets, MERDA PODRIDA.