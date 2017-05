Comença la campanya pel 'No' al carrer amb milers d'adhesius de l'estanquera

Claravalls Claravalls Claravalls

18 de maig de 2017, 09.46 h

Patètics hispanos...només serviu per embrutar i empastifar els carrer d' un drap tacat de sang,mort i violència...sou així i així morireu,rates franquistes.La llibertat sempre ha guanyat al feixisme...ho teniu cru rates franquistes.Sou una colla de inadaptats..si no us agrada o no estimeu Catalunya foteu el camp no us necessitem per a res...això,si..deixeu-nos en pau d'una puta vegada feixistes més que feixistes.

Esteu cagats de por...doncs us hi poseu fulles, us quedareu més sols que u... Llegir més