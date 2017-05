JxSí acorrala els comuns perquè acceptin un referèndum no acordat

Última actualització Dijous, 18 de maig de 2017 14:10 h

La coalició independentista vota a favor d’intentar cercar el reconeixement previ del plebiscit a la comissió de Venècia

Catalunya Sí que es Pot ha caigut a la pròpia trampa amb la proposta d’anar a la Comissió de Venècia a intentar aconseguir suports internacionals pel referèndum. Després d’una setmana mostrant-se alarmats per la possibilitat que els grups independentistes no donessin suport a la proposta –i deixant entreveure una voluntat d’erosionar el bloc sobiranista i deslegitimar un possible referèndum no acordat–, els comuns han vist com Junts pel Sí ha votat avui al Parlament a favor de la proposta. Així, CSQEP té ara un argument menys per no donar suport a la votació i no ha aconseguit deixar en evidència l’independentisme.

Així, el Parlament insta el Govern a “posar en marxa les iniciatives oportunes per disposar de l'assessorament, el reconeixement i l'aval de la Comissió de Venècia pel que fa a les condicions que hauria de complir la convocatòria del referèndum per reunir els requisits establerts en el codi de bones pràctiques de la Comissió". Aquest punt de la moció presentada per CSQEP s'ha aprovat amb els vots a favor de JxSí i CSQEP. Els deu diputats de la CUP s'hi han abstingut mentre que PPC, PSC i C's hi han votat en contra.Amb tot, la portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha aclarit que la necessitat de buscar el suport de la Comissió de Venècia només aplica si l’Estat espanyol acaba avenint-se a acordar el referèndum. En cas contrari, creu que Catalunya no es podria posar condicions inassumibles per la celebració d’una votació, cosa que també ha apuntat Benet Salellas (CUP), mentre que CSQEP ha mantingut l’ambigüitat en aquest sentit.El codi de bones pràctiques de la Comissió demana, per exemple, deixar un termini d'un any entre l'aprovació de la normativa que regula el referèndum i la data de celebració, i també que una constitució o “norma superior a la llei ordinària” ho empari. Unes condicions aparentment impossibles de complir si Catalunya tira pel dret amb el referèndum unilateral.