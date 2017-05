Un reporter d'OKdiario fa visible el grau d'odi que hi ha a Espanya contra Catalunya

anònim Vilassar Vilassar

18 de maig de 2017, 18.19 h

El PP i Rajoi, al 2008, van finançar la seva campanya electoral amb més de 600.000 € de la trama PUNICA, i AQUÍ NO PASSA RES. No dimissions, no encausats, no culpables; no PPassa res, això és Banana-Spain.



BIBA LA DAMOCRACIA D´APAÑA !