La ‘premier’ britànica dóna una nova lliçó de democràcia a Rajoy

Última actualització Dijous, 18 de maig de 2017 18:45 h

Theresa May no veta el segon referèndum escocès, però demana que se celebri una vegada el Brexit s’hagi consumat

Guifré Jordan@enGuifre – La primera ministra britànica, Theresa May, ha donat una nova lliçó de democràcia a Mariano Rajoy avui en la presentació del programa electoral del seu partit per les eleccions avançades a Westminster el proper 8 de juny. En el document, els conservadors no veten la possibilitat que Escòcia celebri un segon referèndum d’independència, no s’escuden en cap legalitat per rebutjar-lo i no al·leguen que tots els britànics haurien de participar en el plebiscit. Ans al contrari, es mostren oberts a discutir-lo, però amb una condició: que es plantegi una vegada l’acord entre el Regne Unit i la Unió Europea pel Brexit estigui segellat.

En concret, el programa electoral dels ‘tories’ afirma que “ara no és el moment de les divisions” sinó de “treballar conjuntament per aconseguir el millor acord possible” amb la UE i obtenir un Brexit “que funcioni pel conjunt de la Gran Bretanya”. Ara bé, no descarta un segon plebiscit: “Perquè [el referèndum] sigui just, legal i decisiu no pot celebrar-se fins que el Brexit s'hagi completat i no s'hauria de celebrar sense que hi hagi un consentiment públic en aquest sentit”.El parlament escocès, a instàncies de la primera ministra del país, Nicola Sturgeon, va aprovar el març passat demanar la segona votació autodeterminista a Londres per el segon semestre de 2018 o el primer de 2019, quan es calcula que el Brexit estarà a punt de consumar-se. No obstant, la posició del programa electoral ‘tory’, que contradiu els plans de l’SNP, farien impossible que se celebrés en aquest termini. De fet, el secretari del govern britànic per Escòcia, David Mundell, especulava amb un inici de les negociacions per una segona votació independentista el 2020 com a mínim, així que segons ell, la data per posar les urnes es podria allargar fins el 2023.