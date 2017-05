Alfred Bosch passa com una piconadora per sobre del govern de Colau en una conferència

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 de maig de 2017, 22.03 h





#6



Per què sempre, sempre, els convergents heu de buscar denigrar ERC i la CUP ? Per què les dretes us en foteu del procés , posant sempre pel davant els vostres INTERESSOS DE PARTIT ??





No , xicot de nom regi, no ens cal anar a cap hemeroteca per demostrar que dius una ESTUPIDESA força ridiculassa.





Què pretens tu? Aquells aforismes castellans de "geni i figura" i "sostenella y no emendalla" ??!!





En certs moments l'estratègia exigeix unes opcions , i en altres moments, altres opc... Llegir més