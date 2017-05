Una part d’Andalusia “s’aixeca” per la independència i es presenta a BCN

Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 05:00 h

L'Asamblea Nacional Andaluza aplega prop d'un centenar de persones i es mostra favorable a la desobediència i el referèndum català

Guifré Jordan @enGuifre - Catalunya, Euskadi, Galícia, el País Valencià, les Balears, les Canàries... I ara Andalusia. L’Estat espanyol ha vist créixer recentment un setè focus independentista a la regió més meridional de la península amb la fundació de l’Asamblea Nacional Andaluza (ANA). L’entitat s’ha presentat aquest dijous a Barcelona davant una vuitantena de persones amb intervencions dels propis membres i de representants de partits i entitats sobiranistes catalanes. Una d’elles, de l’expresident de Súmate Eduardo Reyes, que ha afirmat que una part d’Andalusia “s’ha aixecat” amb la fundació de l’ANA.

Els representants andalusistes s’han declarat favorables al referèndum, la desobediència i a la independència catalana i, a més, han lamentat la llarga hegemonia dels socialistes al territori: “Durant 40 anys estem patint la dictadura del PSOE”, ha dit en José María, membre del naixent Partido Nacionalista Andalús. El president de l'ANA, Pedro Altamirano, ha criticat la “pobresa” i la “misèria” que viu Andalusia, a banda de lamentar els pals a les rodes del govern espanyol al corredor mediterrani i la “compra” de vots d’andalusos amb les prestacions de 426 euros al mes pel PER. L’Asamblea Nacional Andalusa s’està començant a desenvolupar amb “problemes” per convèncer la gent –admeten–, però ja compta amb una delegada a Catalunya, Neus Agulló.L’acte també ha comptat amb membres de diversos partits independentistes catalans, com ara Marta Vilalta, que ha mostrat el suport d’ERC i ha constatat que “l’Estat té al·lèrgia a la democràcia”. Pel que fa al PDeCAT ha intervingut la diputada Montse Candini, que ha lloat la contribució de la immigració andalusa dels 60 a donar forma a la Catalunya actual. Juanma Rojas, de la CUP, ha emfatitzat la necessitat d’un “agermanament” entre els dos territoris, mentre que Toni Castellà (Demòcrates) ha demanat una “revolució democràtica” a Andalusia. Montse Sánchez, de Súmate, i Eulàlia Subirà, de l’ANC, també han intervingut en un acte que ha comptat amb assistents de luxe com Lluís Llach.