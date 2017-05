Els indicadors socioeconòmics destrossen la gestió dels comuns a l'ajuntament

Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 11:30 h

Creix el nombre d'indigents a la ciutat, puja el preu del lloguer i s'incrementen les problemàtiques de desnonaments

La vaga del Metro, els manters, les terrasses dels bars, les queixes dels comerciants, la disconformitat del sector hoteler, el túnel de Glòries... són molts els sectors que els comuns des de l'Ajuntament de Barcelona van defraudant. Però algunes dades socioeconòmiques de la ciutat colpegen directament al perfil de votants d'Ada Colau. El preu dels lloguers segueix creixent, així com la pobresa als carrers, més llançaments i una sensació al ciutadà de començar a desencantar-se amb la gestió de l'alcaldessa.

1- Més gent dormint al carrer

La matinada del dijous, prop de 1.000 voluntaris van pentinar els carrers de Barcelona per a fer un recompte de la gent que viu al ras. El nombre de persones que dormen al carrer segueix a l'alça. Aquest any (el cinquè recompte que es fa) se n'han detectat 1.026, un 9% més que el 2016 (quan se'n van detectar 941). La comparativa amb els primers anys de crisi econòmica és encara més alarmant: el 2017 hi ha un 56% més de sensesostre que el 2008 (n'hi havia 658). En dos anys al poder, els comuns no només no han revertit la situació sinó que ha empitjorat.

2- El preu del lloguer es dispara

Un altre dels drames que el consistori de Colau no sap aturar és el del preu del lloguer. Des que els comuns són al poder, el preu del metre quadrat ha passat de ser 11,36 euros a l'actual 15,25 euros. Actualment, la mitjana del preu del lloguer és de 776 euros quan el 2013 era de 681 euros.

3- Els llançaments creixen

Si bé és cert que s'han aturat molts desnonaments a Barcelona, el drama del lloguer fa que les polítiques d'Ada Colau facin aigües per tot arreu, ja que el que sí que s'ha incrementat a Barcelona són els 'llançaments' el que vindria a ser un desnonament però quan qui es fa fora de l'habitatge no és un propietari hipotecat sinó algú que no pot pagar el lloguer. Segons l'informe ICAB del 2016 hi ha 28 desnonaments diaris a l'àrea de Barcelona.

4- Superàvit no utilitzat

La falta de polítiques eficients enfocades a aquestes problemàtiques no es poden al·legar a la manca de recursos. Cal tenir present que l'Ajuntament de Barcelona va tancar el seu exercici econòmic del 2016 amb un superàvit de 97,5 milions i una despesa total de 2.702 milions. El govern d'Ada Colau va usar aquest fet com una de les principals crítiques de BComú a Xavier Trias durant la campanya electoral.