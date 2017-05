Un dels fills de Jordi Pujol explica el significat de la ‘mare superiora’

Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 10:20 h

Josep Pujol concedeix una entrevista on ha desmentit que la seva família tingui desenes o centenars de milions d'euros

Un dels set fills de Jordi Pujol, Josep, ha explicat l’origen de la metàfora de la ‘mare superiora’ que ha transcendit en les últimes setmanes. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit en un principi que la seva mare, Marta Ferrusola, “no reconeix” la carta signada amb el nom de ‘Marta’ on hi havia l’al·lusió a la ‘mare superiora’. Amb tot, ha constatat que la lletra de la seva mare s’assembla molt a la que apareix a la missiva i també ha acabat admetent que la seva família sí que tenia un codi amb la banca andorrana.

En aquest sentit, Josep Pujol ha afirmat que “l’origen de tot això és un dia que el meu germà Jordi va allà [a la banca andorrana] i coneix un home que és fantàstic, el senyor Pallerola, que és el gestor que portava els comptes i que, segons el Jordi, té cara de mossèn”. I continua amb el relat: “Mou les mans com un mossèn i parla una mica com un mossèn. I li va dir ‘el mossèn’. I d’aquí es va anar creant la broma: ‘Hola, Mossèn!’, i es va anar creant la broma que un era el mossèn, l’altre l’escolà, l’altra la mare superiora... Això no passa d’aquí, no hi ha més broma que això”.Ara bé, segons el fill de l’expresident de la Generalitat, “en els comptes de fora, hi ha moltíssima gent que fa servir codis d’aquest tipus”. Així, ha admès que ell li va posar nom al seu compte a Andorra, ‘Rocabily’. Davant la sorpresa de l’entrevistadora, Mònica Terribas, Josep Pujol ha dit que és normal que aquests codis faci estranyar a la gent, ja que “el 90% de la gent que ens està sentint probablement no ha tingut mai un compte a l’estranger”, i ho ha reblat: “No estaria malament que fessis una enquesta a banquers suïssos i andorrans retirats perquè t’expliquessin com li deien als seus diners els seus clients”.El fill de Jordi Pujol i Soley, a més, ha desmentit bona part de les informacions que s’han publicat sobre la seva família i fins i tot que consten a informes policials. En aquest sentit, ha dit que el seu pare mai ha tingut comptes al seu nom a l’estranger i que els seus germans Mireia, Pere i Oleguer, i Marta Ferrusola han regularitzat entre tots 4,3 milions d’euros. A més, ha admès que ell en va regularitzar 2,5 amb l’amnistia de Montoro, mentre que Oriol Pujol no tenia res perquè es va voler dedicar a la política i Jordi Pujol Júnior no va regularitzar res perquè devia més diners que tenia.